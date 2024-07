Tour de France tappa 7 | percorso favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dijon, 4 luglio 2024 – Dopo la prima scrematura in classifica sul Galibier, ildevivrà un altro appuntamento cruciale nella prima settimana. E’ tempo di cronometro alla Grand Boucle, in assenza di salite che torneranno solo la prossima settimana. Un secondo spartiacque sarà dunque sui 25 chilometri che separano Nuits Saint Georges a Gevrey-Chambertin, ma con unda monitorare e adatto agli specialisti delle prove contro il tempo. Ilarriva alla prima crono con Tadej Pogacar in giallo, seguito da Remco Evenepoel, distanziato di 45”, e Jonas Vingegaard, terzo a 50. Classifica ancora corta fino all’ottavo, che è Joao Almeida staccato di 1’32”, preceduto da Mikel Landa con lo stesso tempo, Carlos Rodriguez (+1’16”), Primoz Roglic (+1’14”) e Juan Ayuso (+1’10”).