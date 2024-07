Tour de France 2024 tappa 6 | vince Groenewegen Ordine d' arrivo e classifica generale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dijon (Francia), 4 luglio- La6 deldeporta la carovana da Macon a Dijon dopo 163,5 km ancora una volta quasi totalmente piatti e quindi adatti ai velocisti: tra essi a spuntarla oggi, dopo lo storico trionfo di ieri di Mark Cavendish, è Dylan, che batte Jasper Philipsen, ancora una volta secondo, e lo fa con la curiosità dei particolarissimi occhiali aerodinamici (con il naso totalmente coperto) che in questi giorni hanno attirato l'attenzione dei curiosi, che l'hanno già paragonato a Batman, e pure dell'Uci, che come sempre in questi casi indaga sulle novità. Tutto calmo in otticaa eccezione del ventaglio aperto dalla Visma-Lease a Bike: Tadej Pogacar si salva, mentre la sua UAE Team Emirates rimane tutta nel secondo troncone del gruppo prima che la situazione rientri.