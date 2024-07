Taobuk fischi al Ministro Sangiuliano tagliati e sostituiti con applausi nella messa in onda su Rai 1 – Video

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 4 luglio 2024) Gennaro(ph RaiPlay) IlGennarotorna a far parlare di sé per la sua partecipazione a, la festa della letteratura che si è svolta a Taormina dal 20 al 24 giugno, già resa “celebre” dalla gaffe su Colombo e Galileo (“Colombo voleva raggiungere le Indie circumnavigando la Terra sulla base delle teorie di Galileo Galilei”, ha dichiarato, ignorando che allora il padre della scienza moderna doveva ancora nascere). Ieri, in secserata su Rai 1, c’è stata laindel Festival con una “novità”: sono statie le contestazioni del pubblico. Annunciato sul palco dai padroni di casa, Massimiliano Ossini e AntoFerrara, ildella Cultura è stato infatti accolto non troppo benevolmente dagli spettatori presenti al Teatro Antico, al punto che lo stesso conduttore ha dovuto richiamare alla calma il pubblico.