Serie A ecco il nuovo calendario

(Di giovedì 4 luglio 2024) Inter alla prima in casa col Genoa. Il Napoli di Conte a Verona, la Juve ospita il Como. Alla quinta giornata il derby di Milano e alla nona Inter-Juve. LaA Enilive inizierà il weekend del 18 agosto 2024 e terminerà il 25 maggio 2025. Saranno quattro le soste per gli impegni delle nazionali (8/9/2024, 13/10/2024, 17/11/2024 e 23/3/2025), mentre l'unico turno infrasettimanale è previsto mercoledì 30 ottobre 2024. La Coppa Italia Frecciarossa prenderà il via con il turno preliminare il 4 agosto 2024 e si concluderà con la finale in programma il 14 maggio 2025. La prima giornata L'Inter campione d'Italia in carica comincerà il suo campionato 2024-2025 in casa del Genoa. Lo ha stabilito il sorteggio deldiA, con la prima giornata del 18 agosto.