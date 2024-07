Schiaffo alla Juventus Giuntoli spiazzato | salta il colpo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 4 luglio 2024) Cristianoincassa un duroin sede di calciomercato:l’acquisto per i bianconeri Douglas Luiz, Di Gregorio e Thuram. Laricomincia da tre e lo fa accontentando Motta in tutto e per tutto.però non ha ancora finito il suo lavoro anzi, restando in tema di citazioni, il meglio deve ancora venire. Il meglio è rappresentato, ad esempio, da Koopmeiners, pallino di vecchia data dei bianconeri, che il Football Director sta facendo di tutto per portare a Torino. Con l’Atalanta si parte da una valutazione di sessanta milioni di euro, ma la volontà del calciatore di abbracciare la causa juventina può essere decisiva nel trovare la giusta quadratrattativa. L’olandese andrebbe a completare un reparto di centrocampo totalmente rivoluzionato rispettoscorsa stagione e darebbe la possibilitàsocietà di concentrarsi su altre zone del campo.