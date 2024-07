Sabato 6 luglio è in programma la Notte del Museo al Quartiere di Porta Sant’Andrea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Arezzo, 42024 –è in“ladel” aldi: dalle 19 alle 24 ildel(ingresso da via Garibaldi 15) sarà aperto a ingresso gratuito mentre nella corte si terrà una degustazione di vini al calice, aperitivi, drink a partire dalle 19 e sarà possibile mangiare con panini alla piastra e patatine fritte. In questa cornice di svago si terrà, alle 21.30, il concerto del chitarrista Paolo Pecchi seguito da un Dj set fino alla mezza. Domenica 7, invece, è prevista l’ultima apertura estiva nelle domeniche della Fiera Antiquaria di Arezzo deldi(MuSA) con orario al mattino dalle 10 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15 alle 18.30. I visitatori potranno accedere dalla corte delin via Garibaldi 15, l’ingresso è gratuito.