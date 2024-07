Ri-Generarsi l’Intelligenza Artificiale generativa per la crescita delle piccole e medie imprese

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dalmine. Nell’ambito del progetto “Ital.IA Lab” promosso da Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con Microsoft Italia, il Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Bergamo, Bergamo Sviluppo e Dintec, agenzia in-house del sistema camerale specializzata sui temi dell’innovazione e del digitale, organizzano un incontro formativo ed esperienziale per leche vogliono imparare a utilizzare gli strumenti di Intelligenza(IA)per far crescere il proprio business. Lo scopo dell’incontro è duplice: da un lato aiutare gli imprenditori a comprendere le potenzialità dell’IA per accrescere efficienza e produttività anche nelledidimensioni, dall’altro sostenere lo sviluppo di competenze digitali necessarie per rimanere competitivi sul mercato.