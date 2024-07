Precipita in un pozzo e muore sul colpo Ipotesi suicidio il biglietto d’addio…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) È Franco De Santis il pensionato di circa 67 anni morto questa mattina in seguito a una caduta in fondo ad un profondoin via Pantano, nelle campagne di Pofi ai confini con Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone. Nel corso della mattinata si sono svolte le operazioni di recupero, che si sono purtroppo concluse con il peggiore degli esiti: quando i soccorritori lo hanno tirato fuori, l’uomo era già morto. Il 67enne stando ad una primissima ricostruzione del fatti, sarebbe caduto, per cause da accertare, nelperdendo la vita a seguito delle gravissime ferite riportate mentreva nel vuoto e per il violento impatto sul fondo del, non si sa se asciutto o meno. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Frosinone, i carabinieri della stazione di Pofi e della Compagnia di Frosinone e il 118.