Open Fiber innovazione sostenibile La sfida per il futuro digitale italiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) La sostenibilità è uno dei capisaldi per ogni azienda che voglia essere protagonista nell’era contemporanea.green, inclusione, attenzione al capitale umano e limitazione degli sprechi sono al centro della strategia delle più grandi aziende del nostro Paese. In tal senso sta agendo ancheche ha presentato il suo quarto Report di Sostenibilità, confermando ancora una volta il suo impegno verso una gestione responsabile e innovativa nei settori ambientale, sociale e di governance (ESG). "La sostenibilità, nelle sue molteplici accezioni, è un pilastro del piano di sviluppo di", commenta Paolo Ciocca, Presidente dell’azienda. Tra i principali traguardi raggiunti nel 2023 spicca l’approvazione del Net Zero Plan, un progetto ambizioso volto ad azzerare le emissioni nette di CO2 aziendali entro il 2040, dimostrando così un serio impegno nella lotta al cambiamento climatico.