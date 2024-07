Nicki Minaj parla italiano in concerto a Milano

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 4 luglio 2024) Per la gioia di tutti i Barbz italiani,ieri sera è arrivata acon il suo Pink Friday 2 World Tour. #GagCityIS READY!!!??@#GagCity #PinkFriday2WorldTour pic.twitter.com/xKEHVQnJLI — Fabio I’ll meetTODAY (@onikamajestyy) July 3, 2024 Durante un momento di ringraziamenti prima di esibirsi sulle note di Starship,hato un po’ nella nostra lingua dicendo alcune parole che conosce: “Bellissima”; “Ti amo” e ovviamente “Ciao“.in tour, quando ad Amsterdam è stata arrestata Il tour europeo disi è macchiato con un arresto quando ad Amsterdam è stata fermata perché trovata in possesso di alcune dosi di erba. “Stanno facendo di tutto per rovinare il mio tour” – le parole complottiste della cantante – “Vengono pagati un sacco di soldi per cercare di sabotare il mio tour perché così tante persone sono arrabbiate perché ha così tanto successo e non possono mangiarmi sulle mie spalle.