Napoli-Kvaratskhelia nuovo incontro per il rinnovo | gli azzurri vogliono blindare il georgiano

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ilinsiste per ilditra Manna e l’agente del. Di Marzio svela: ‘Si cerca l’accordo in questi giorni. Calciomercatofaccia a faccia per ildiIlnon ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire Khvicha. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, il club azzurro sta intensificando i contatti per ildel talento. Di Marzio, attraverso il suo sito ufficiale, ha svelato un importante retroscena: “Un faccia a faccia che si è già tenuto. I dialoghi tra le parti proseguono: si continua a parlare per capire se ci sono i margini per rinnovare il contratto in questi giorni“. Unche testimonia la volontà deldiil suo gioiello.