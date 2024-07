MotoGp di Germania Bagnaia | Sarà battaglia tra i piloti della Ducati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si apre un nuovo appuntamento per la. Dopo il successo conquistato ad Assen, Peccopunta al podio anche al Gran Premio di, che si svolgerà domenica 7 luglio. Sul circuito di Sachsenring, il due volte iridato cerca la storia. Nella conferenza stampa del week end, ha detto: “Proverò a fare come gli ultimi Gp penso cheuna grandetra noisti. Nel 2023 abbiamo fatto una buona gara qui”. Come riporta l’Ansa, ha proseguito: “Vengo da tre weekend ottimi, abbiamo perso punti solo nella Sprint di Barcellona e mi sono sentito sempre meglio sulla moto. Abbiamo cambiato approccio e questo ci ha aiutato”. “Quando in passato avevano annunciato che laavrebbe avuto 8 moto – ha aggiunto il campione del mondo– ero un po’ spaventato, ora penso il contrario.