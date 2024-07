Meloni | da Mattarella no attacco a governo strumentalizzato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

Roma, 4 lug. (askanews) – "Io francamente non ho letto, differentemente da altri, nel discorso del presidenteunale non si fa un favore alle istituzioni e al ruolo del presidente della Repubblica se ogni cosa che dice vienecome se fosse il capo dell'opposizione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nella registrazione della puntata di 'Dritto e rovescio' in onda stasera. Il suo, ha aggiunto, "era un discorso sulla democrazia molto alto che condivido perché è vero che nelle democrazie non esiste un assolutismo nei poteri, neanche nella maggioranza, per questo ci sono pesi e contrappesi".