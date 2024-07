Macerata querce tagliate in un’area protetta | multe di 10mila euro per due ditte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 – Tagli abusivi nei boschi a Canfaito e sul San Vicino, sequestrati dai carabinieri forestali 2.200 quintali di legna edi oltrea due. Violazione del vincolo paesaggistico, danneggiamento di cosa esposta alla pubblica fede e commercializzazione di legna da ardere prodotta illegalmente sono i reati per cui è stato denunciato un impresario boschivo, dopo le indagini dei carabinieri forestali del Nucleo investigativo dicon il Nucleo carabinieri forestale di San Severino. Il controllo ha riguardato una serie di condotte illecite a danno di un bosco di latifoglie privato, a Pian di Mezzo di San Severino, tagliato in parte all’insaputa dei proprietari tra novembre e dicembre scorsi. Per le indagini i militari, oltre ai rilievi sul campo e all’attività di polizia giudiziaria, si sono avvalsi di elaborazioni con sistemi informativi cartografici (Gis) e delle immagini satellitari dell’Agenzia spazialepea, oltre ai sopralluoghi con i tecnici della Unione montana Potenza Esino Musone.