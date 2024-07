LIVE Palio di Siena 2024 in DIRETTA | splende il sole inizia il cerimoniale A breve si parte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.50 Ricordiamo le 10 contrade presenti in questo, quello di luglio, della Madonna di Provenzano: Civetta, Leocorno, Lupa, Nicchio, Pantera, Onda e Valdimontone, Bruco, Giraffa e Oca. 18.47 Piazza del Campo è pienissima: meraviglioso il colpo d’occhio su! 18.45 E’to tutto il rituale, la sacralità del. 18.40 Buon pomeriggio e ben ritrovati con ladeldi. Sgombriamo subito i dubbi: oggi si correrà. Nessun dubbio sul meteo: c’è un bellissimosulla manifestazione senese.dirimandato per la seconda volta! Non succedeva da quasi mezzo secolo. Nuovo orario e programma 18.40 Niente da fare nemmeno oggi. Il maltempo ha imperversato aper tutta la giornata e la decisione è stata inevitabile: la Carriera dedicata alla Madonna di Provenzano non si potrà disputare oggi alle ore 19.