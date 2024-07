LIVE Cobolli-Tabilo 6-7 6-7 6-4 6-4 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurro porta il match al set decisivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUINTO SET 6-4 QUARTO SET! E’ lungo, è lungo il rovescio di. Si va al quinto set! 40-30 Forza ancora la seconda Flavio incorrendo nel doppio fallo. 40-15 DUE SET POINT. Che seconda! 30-15 Flavio lavora ai fianchi l’avversario producendone l’errore di rovescio. 15-15 ACE numero 13 del. 0-15 Risposta di rovescio sulla riga da parte del cileno. 5-4 BREAK! A metà rete il rovescio lungolinea di. Dopo il cambio di campo il romano servirà per il set. 15-40 Due palle break. Risposta di rovescio ottima delche punisce il serve and volley dell’avversario. 15-30 Servizio e dritto a segno per il cileno. 0-30 CHE PASSANTE! Passante di dritto in corsa lungolinea vincente stupendo di Flavio.