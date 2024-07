L' Europa diventa vegetariana? Analisi sul cambiamento delle abitudini alimentari nel Vecchio Continente

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il recente documentario Food For Profit della giornalista Giulia Innocenzi, che abbiamo intervistato prima dell'uscita, ha contribuito a mettere in luce come quasi l'80% dei fondi della Pac siano destinati ad allevamenti intensivi poco sostenibili dal punto di vista ambientale ed etico. Una vera e propria assurdità se si pensa che le tendenzedegli europei si stanno evolvendo in tutt'altra direzione. Un sondaggio pubblicato nel novembre dello scorso anno da Smart Protein Project, pensato come seguito al rapporto del 2021 "What Consumers Want", ha evidenziato come gli europei stiano gradualmente cambiando l'approccio al consumo di carne. Il 51% dei partecipanti ha dichiarato di aver ridotto l'assunzione di carne convenzionale, con un aumento rispetto allo stesso studio di due anni fa.