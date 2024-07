La rapper Brenda Biya ha postato la foto di un bacio appassionato con un' altra donna facendo una sorta di coming out Peccato che la ragazza sia la figlia di Paul Biya presidente del Camerun che vieta per legge l’omosessualità

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 4 luglio 2024)è unaense che sul suo profilo Instagram hala story di uncon la modella e influencer brasiliana Layyons Valença seguito da un messaggio d’amore: «Sono pazza di te e voglio che tutto il mondo lo sappia».ha deciso di fareout, nulla di strano nel mondo delle pop star, se non fosse per un particolare: che è ladiildel, Paese cheper, punendola anche con la reclusione in carcere. Karine Jean-Pierre sarà la prima portavoce afroamericana e omosessuale alla Casa Bianca Xfaout, ma inta E, infatti, laha ha immediatamente scatenato un acceso dibattito, dividendo l’opinione pubblica: da un lato coloro che hanno approvato ilout, come per esempio la transgender Shakiro, per anni perseguita dalle autoritàesi e ora in esilio in Belgio.