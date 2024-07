La pittura rupestre di Sulawesi | 51 000 anni fa

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un'opera d'artesull'isola dipotrebbe essere la più antica forma di arte narrativa mai scoperta, secondo i ricercatori. La figura umana che interagisce con un maiale verrucoso suggerisce un uso antico dell'arte per raccontare storie. Le prove archeologiche indicano che le prime "marcature" di grotte risalgono a 75.000fa, ma erano non figurative. Il ritrovamento in Indonesia precede di molto lafigurativa più conosciuta a Lascaux, in Francia, di 21.000fa. Un ritrovamento eccezionale Nel 2019, gli archeologi hanno scoperto centinaia di esempi di artenelle grotte del Karso maros-Pangkep, includendo un pannello