La figlia del pezzo grosso fa coming out Poi la pessima notizia

(Di giovedì 4 luglio 2024) La26enne deldella politica, ha fattoout pubblicando sui social una foto nella quale bacia e abbraccia la sua ragazza. "Sono pazza di te e voglio che il mondo lo sappia", ha scritto su Instagram la ragazza. A destare sospetti non è la foto pubblicata, ma chi l'ha pubblicata. Ladelfaout Ebbene Brenda Biya, 26ennedel presidente del Camerun, ha pubblicato su Instagram una foto in cui abbraccia e bacia la sua ragazza, una modella brasiliana: "Sono pazza di te e voglio che il mondo lo sappia", ha scritto Biya, aggiungendo un'emoji a forma di cuore, scatenando un'infinità di reazioni in un Paese che si è sempre espresso a sfavore dell'omosessualità e ha limitato ogni diritto a chi si identifica come Lgbtqia+.