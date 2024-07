Italian Video Game Awards 2024 tutti i vincitori del 4 Luglio

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si sono conclusi da poco gli, manifestazione dedicata interamente ai migliori giochi realizzati dai team di sviluppoi dove sono state premiate le personalità di maggior spicco dell’industria deinel nostro Paese. Vediamo qui di seguitodegli: OutstandingCompany: Untolds Outstanding Individual Contribution: Elisa Farinetti – Broken Armss BestDebut: dotAGE (Michele Pirovano) – VINCITORE Garden IN! (Dramatic Iceberg) River Tails: Stronger Together (Kid Onion Studio) Shattered Heaven (Leonardo Production) Universe for Sale (Tmesis Studio) Outstanding Art: Children of Silentown (Elfs, Luna2 Studio) Mediterranea Inferno (Eyeguys, Santa Ragione) Universe for Sale (Tmesis Studio) – VINCITORE Outstanding Experience: dotAGE (Michele Pirovano) Mediterranea Inferno (Eyeguys, Santa Ragione) – VINCITORE TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 (Nacon Studio Milan) Best: Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans 2 (Trinity Team) dotAGE (Michele Pirovano) Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged (Milestone) Mediterranea Inferno (Eyeguys, Santa Ragione) – VINCITORE Universe for Sale (Tmesis Studio) Come abbiamo visto dalla lista di cui sopra, Mediterranea Inferno è stato in grado di vincere il proverbiale GOTY, mettendo di conseguenza le mani su quella che è senza dubbio la statuetta più prestigiosa degli(come Baldur’s Gate 3 ha fatto ai The2023).