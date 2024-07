Inter girone di ritorno in salita | un ‘problema’ con i big match

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) Prosegue la compilazione dei calendari della Serie A 2024-2025, che per l’campione in carica si aprirà a Marassi contro il Genoa. Per quanto riguarda le trasferte, per i nerazzurri si nota subito uncon i bigneldi. SCONTRI DIRETTI – Nelle prime cinque giornate del campionato di Serie A, l’campione d’Italia in carica è attesa subito da due scontri diretti. Il primo alla terza giornata, contro l’Atalanta. Il secondo alla quinta giornata, contro il Milan. A seguire, poi, Juventus e Napoli. La particolarità è che, neldi andata, i nerazzurri affronteranno tutte queste gare tra le mura di San Siro. Causando, di fatto, unper ildi. Che, nel momento decisivo della stagione, vedrà la squadra di Simone Inzaghi dover giocare tutti i bigin trasferta.