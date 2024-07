Inchiesta per corruzione a Milano arrestato il comandante dei carabinieri di Velletri Oreste Liporace

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un’del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza die del pm milanese Paolo Storari ha portato agli arresti domiciliari dideidel secondo reggimento allievi, marescialli, brigadieri di(Roma), per, turbativa e false fatture. I reati riguardano un appalto da quasi 700mila euro per servizi di pulizia della caserma affidato, fino al 2021, all’impresa Fabbro spa. Nell’ambito della stessaè finito ai domiciliari anche Ennio De Vellis, imprenditore vicino ae ai fratelli Massimiliano e William Fabbro della Fabbro spa – indagati anch’essi – mentre sarebbe indagato per turbata libertà degli incanti Lorenzo Quinzi, capo del dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.