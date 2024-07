In questa foto la grande ammucchiata della sinistra | il loro piano disperato contro Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ledi gruppo, al centro, non hanno mai portato bene. Chi ha memoria, ricorderà quella di Vasto o le tavolate dell'Unione o quelle del campo largo in versione Enrico Letta. Inserie si aggiunge - si vedranno gli esiti più avanti - quella scattata l'altra sera a Bologna, per la Festa dell'Anpi. Sul palco, da, Nicola Fratoianni (Avs), Elly Schlein (Pd), Angelo Bonelli (Avs), Gianfranco Pagliaruolo (presidente dell'Anpi), Riccardo Magi (+Europa) e una new entry: Maurizio Acerbo (Rifondazione Comunista). Una sorta di fronte repubblicano, epigonoUnion Sacrée o del Comitato di liberazione nazionale, per contrastare la destra al governo. È un po' quello che, con le dovute differenze, sta avvenendo in Francia dopo il primo turno delle elezioni legislative: tutti uniti, da Macron a Mélenchon, per evitare che Marie Le Pen vinca.