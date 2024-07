Il Pis polacco resta con Fdi nel gruppo dei Conservatori

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il pericolo di fuga del partitoPis ("Diritto e Giustizia") daldeie Riformisti al Parlamento europeo (Ecr) sembra per ora scongiurato. Durante la loro riunione in Sicilia, a Brucoli, vicino a Siracusa, collegati in videoconferenza con una sala dell'Europarlamento (per gli eurodeputati che non hanno potuto lasciare Bruxelles), ihanno eletto come co-presidenti dell'Ecr Nicola Procaccini, di Fratelli d'Italia (24 seggi), e Joachim Brudziski, del Pis (20 seggi), confermando la doppia guida italo-polacca del. La permanenza del Pis nelle sue file garantisce anche all'Ecr, almeno per ora, il suo status (acquisito dopo le elezioni a spese dei liberali di Renew) di terzodell'Europarlamento (84 eurodeputati).