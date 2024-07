Il famoso della Tv italiana finisce in ospedale | cosa gli è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 4 luglio 2024) Personaggi tv. IlTvingli è– «Via le medicine. Mi sono tuffato per stanchezza, per ansia, per il panico in un qualche ha rischiato di farmi male». Con queste parole il noto giornalista ha svelato ai suoi follower su Instagram di aver avuto importanti problemi di salute. ( dopo le foto) Leggi anche: Morta Maria Rita Viaggi, tv in lutto: addio ad una delle “signorina buonasera” Leggi anche: Eros Ramazzotti e la fidanzata Dalila: “Aria di tempesta con lei” IlTvingli èÈ finito inGabriele Parpiglia, classe 1979, giornalista professionista, firma di «Chi» da oltre quindici anni, dove si occupa di spettacolo, attualità e cronaca.