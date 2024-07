Ibrahomovic presenta Milan Futuro | Prepaperemo i ragazzi per la Prima Squadra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) “saranno una sola cosa. Ciò che farà mister Fonseca sarà copia e incolla con il lavoro del. Siamo concentrati per far crescere in modo individuale i calciatori, che qui dovranno diventare uomini. Quando rappresenti ilhai una grande responsabilità”. Zlatan Ibrahimovic presso la sala stampa diello, insieme a Daniele Bonera, hato il progetto, che parteciperà al prossimo campionato di Serie C. “Dallavera allail salto è troppo grande, sia a livello fisico che d’esperienza. Questo rapuno step intermedio per tanti giocatori che si confronteranno per lavolta contro degli adulti. Ci saranno profili dache Fonseca avrà occasione di utilizzare perché non ha paura di dare opportunità ai giovani, ci crede”, afferma Ibrahimovic.