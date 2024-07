GP Gran Bretagna | la scelta delle gomme di Pirelli

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 4 luglio 2024)ha annunciato la sua selezione diper il GP di, in programma questo fine settimana a Silverstone. Ancora una volta, la casa italiana porterà le mescole più dure della sua gamma, data la natura impegnativa del circuito britannico per leQuesto fine settimana andrà in scena il GP disul circuito inglese di Silverstone, completando la “tripletta” di gare iniziata con il GP di Spagna, vediamo quali sono le mescole cheha scelto per questa gara. Silverstone è un tracciato noto per le sue numerose curve ad alta velocità, che generano elevate forze laterali sulle. Le combinazioni di curve come Maggotts, Becketts e Chapel sono percorse ad alta velocità, generando forze laterali superiori ai 5g, mettendo alla prova sia leche i piloti.