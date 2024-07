Gabbrielleschi a Parigi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Era da anni che si allenava con noi, alla Nuotatori Pistoiesi. Un giorno, avrà avuto sì o no 13 anni, mi si presenta innanzi e mi fa: ‘non ha ancora capito che voglio andare alle Olimpiadi?". E io, attonito per la forma ma contento della sostanza, le risposi d’acchito: ‘la differenza tra un campione e un bravo nuotatore la fa il dettaglio: allenati sui dettagli’. Si era sempre preparata con serietà e costanza, da quel momento, se possibile, ha dato ancora di più". E ha sempre continuato a sognare. La bambina, che il prossimo 24 luglio spegnerà 28 candeline sulla torta, era Giuliae chi racconta l’aneddoto è il suo allenatore, Massimiliano Lombardi, anch’egli in procinto di strappare il pass per "2024" (la convocazione azzurra non è ufficiale, ma lui nella Capitale francese ci sarà, in un modo o nell’altro).