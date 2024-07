Funerali a Cavezzo in centinaia per l' addio al 34enne Diego Carfora

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Modena, 4 luglio 2024 – La chiesa parrocchiale dinon è riuscita a contenere le oltre 300 persone che ieri hanno voluto rendere l’estremo saluto a, il giovane di 34 anni, residente a Finale Emilia, morto domenica mattina a seguito di un incidente stradale. Moltissimi, tra parenti e amici hanno partecipato alle esequie funebri, curate delle onoranze Paltrinieri, del giovane papà tragicamente scomparso. Una delle passioni dierano le moto: per questo almeno una quindicina di centauri hanno ‘scortato’ il carro funebre dalla Casa Funeraria ‘Domus Mirandola’, fino alla chiesa di. La bara è stata portata dai suoi amici, che all’uscita, terminato il rito funebre, si sono messi in sella alle moto per salutare tra il rombo dei motori il caro, accompagnandolo nell’ultimo suo viaggio.