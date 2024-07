Francia sondaggio | maggioranza assoluta si allontana per Rn

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nizza (), 4 lug. (askanews) – Il “fare muro” sembra dare i suoi frutti per sinistra francese e anche per Emmanuel Macron. Secondo und’opinione in, Marine Le Pen e il suo partito di estrema destra Rassemblement National (Rn) non sembrano ottenere laalle elezioni francesi. Secondo il, al secondo turno di votazioni di domenica 7 luglio il partito potrebbe ottenere tra i 190 e i 220 seggi all’Assemblea nazionale francese. Ilè stato condotto da Harris Interactive per conto della rivista francese Challenges. Per ottenere laè necessario avere 289 dei 577 seggi nell’assemblea. Si prevede che l’alleanza di sinistra Nuovo fronte popolare NFP otterrà tra 159 e 183 seggi, mentre l’alleanza di centro di Emmanuel Macron dovrebbe avere tra 110 e 135 seggi.