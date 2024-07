Correa esubero pesante un ex Inter in soccorso per prenderlo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024)da lunedì è di nuovo in rosa all’, dopo la fine del suo imbarazzante prestito al Marsiglia. Ora per lui bisogna trovare una sistemazione e dalla Grecia si viene a sapere di come un ex lo voglia. L’ESSE – Trovare un acquirente per Joaquinnon sarà cosa semplice. Nella scorsa stagione ha segnato la bellezza di zero gol nel prestito al Marsiglia, un disastro con rari precedenti. Pagato oltre trentatré milioni di euro dalla Lazio nell’agosto 2021, in pochissime occasioni si è reso utile alla causa dell’. E ora è unconclamato, visto che è impensabile provare a rilanciarlo dopo tre anni di completi fallimenti. Perc’è da definire una cessione preferibilmente a titolo definitivo, visto che ha un contratto residuo di un anno.