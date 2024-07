Chiara Ferragni rinuncia al ricorso contro la multa da 1 milione di euro per il caso Pandoro | così eviterà un’altra sanzione sulle uova di Pasqua

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 4 luglio 2024)allaper il, attraverso i suoi legali, depositerà oggi al Tar del Lazio laall’AGCM riguardo al, come anticipato dal Messaggero. L’influencer non chiederà più l’annullamento delle sanzioni, che ammontano complessivamente a circa undi. La notizia è stata confermata da fonti del teama Milano. L’udienza di merito al Tar del Lazio era fissata per il 17 luglio per discutere i ricorsi amministrativi presentati lo scorso febbraio.e i suoi legali avevano inizialmente chiesto l’annullamento del provvedimento con cui, a dicembre 2023, l’Antitrust aveva sanzionato le sue società, Fenice e Tbs Crew, con oltre undiper presunta pubblicità ingannevole relativa alla vendita delPink Christmas.