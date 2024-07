Carcere Anf | serve grande progetto di ripensamento della pena

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024), Anf . Giampaolo Di Marco, afferma: “Bene rinvio tribunale persone, servono risorse umane” Bologna – “L’Associazione Nazionale Forense accoglie con favore le recenti misure tese a umanizzare il regime carcerario, ma ritiene che le stesse debbano fare parte di un piùdicarceraria nel nostro ordinamento”. Ne è convinto Giampaolo Di Marco, segretario generale dell’Anf. “Condivisione- aggiunge Di Marco anche del rinvio dell’entrata in vigore del Tribunale delle persone, dei minori efamiglia. Tale ultima riforma non necessita solo di un rinvio, ma di una generalizzata rivisitazione in termini di risorse umane e logistiche affinché la ratiostessa non venga tradita”. L’Associazione, assicura Di Marco, “è disponibile a discutere di entrambi i temi nell’ottica di una giurisdizione condivisa e orientata al cittadino ed alla persona in pieno adempimentocarta costituzionale”.