Calciomercato Lazio occhi in casa Arsenal | blitz a sorpresa

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ildellaentra nel vivo. La dirigenza è in contatto con il tecnico Marco Baroni e sono in corso valutazioni sulle strategie per la prossima stagione. I biancoceleste continuano a sondare il mercato estero e nelle ultime ore è salito alla ribalta un nome a. Secondo quanto riporta Sky Sport il club di Lotito ha chiesto informazioni per Nuno Tavares, terzino sinistro di proprietà dell’. Laha sondato il terreno per valutare la fattibilità dell’operazione e le parti hanno deciso di riaggiornarsi.