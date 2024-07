Bergamo Gdf alla Fondazione Et Labora | ipotesi truffa e peculato 12 indagati

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 luglio 2024), turbativa d’asta, fatture false e infedeltà patrimoniale. È il lungo elenco di accuse che hanno portato la Guardia di Finanza a perquisire nella mattinata di mercoledì (3 luglio) le due sedi bergamasche dellaEtper un’indagine della Procura dicon dodici. Etpropone una serie di corsi dedicati a persone con difficoltà occupazionale su varie materie, da quelli industriali a quelli linguistiche, alcuni dei quali anche gratuiti. Si tratta di percorsi formativi condivisi con le aziende, 3200 quelle in lista, finalizzati ad acquisire competenze spendibili e rispondenti ai bisogni del mercato del lavoro, attraverso lezioni in aula e momenti pratici. Come si legge sul sito ufficiale, la“nasce per risponderenecessità di realizzarsi presente in ogni individuo.