Assalto ad un portavalori a Brindisi spari e auto incendiate

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo la rapina choc alla Mondialpol, c’è da registrare un altrocon modalità simili ad unsulla strada statale 613-Lecce questa mattina. Un commando, secondo le prime indiscrezioni composto da almeno una decina di persone, avrebbe assaltato il furgone all’altezza del comune di Torchiarolo, in provincia di, sparando all’impazzata e provocando lunghissime code lungo l’arteria a scorrimento veloce. Rapina altra la folla La rapina si è verificata in prima mattinata tra San Pietro Vernotico e Torchiarolo e i rapinatori, utilizzando un modus operandi ormai tristemente noto, avrebbero incendiato duemesse di traverso lungo la strada, impedendo così alle forze dell’ordine di intervenire in entrambi i sensi di marcia.