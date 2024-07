Aborto Gaparri travolge la grillina | Lei scomparirà dal Parlamento prima che imparino il suo nome video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Scontro al calor bianco tra il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri e Gilda Sportiello del M5S a “L’aria che tira“. Il reddito di maternità è una proposta di legge che il senatore azzurro ha presentato e che ha voluto spiegare nel programma su La7 di Davide Parenzo. Mille euro il mese per 5 anni, alle donne – con un Isee inferiore ai 15mila euro –alle donne che, volendo abortire per motivazioni economiche, rinuncino e portino invece a termine la gravidanza. Una misura pensata per andare bincontro alle donne in particolare stato di difficoltà economica o sociale. Misura che peraltro va nella direzione indicata dalla stessa Legge 194 di offrire un’alternativa all’. Gasparri lo ribadisce: Laritiene una “provocazione il reddito di maternità”: scontro con Gasparri “La legge 194 ipotizza che a una persona, che comunica agli interlocutori al consultorio o ai medici che non è in grado di mantenere una nuova vita, vengano offerti degli aiuti, mille euro al mese per 5 anni”.