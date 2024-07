Una pizza arcobaleno per donare un sorriso ai piccoli pazienti di oncologia pediatrica | l’iniziativa Omg

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Pomodorini del piennolo rossi, pomodorini gialli semidry, fiordilatte, pesto di basilico, basilico, parmigiano e olio evo pregio estratto a freddo. Non è però la sapiente scelta degli ingredienti né tantomeno la maestria del suo ideatore, Gennaro Melillo, a rendere speciale laRainbow che da oggi è nei menù di OMG!, quanto il cuore: dedicata ai bambini del reparto didell’Ospedale Santobono Pausilipon, per ogni singolaRainbow sfornata nel locale di via Diocleziano un euro verrà devoluto in beneficenza alla Fondazione Santobono Pausilipon per sostenere iniziative a loro sostegno. Il tutto con un’idea ben precisa: l’è di tutti ed è per tutti. Melillo non è nuovo a tali iniziative: sin dall’apertura della pizzeria OMG! ha interpretato l’impresa come qualcosa di radicato sul territorio e che al bene del territorio, inteso come collettività, deve contribuire.