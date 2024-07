UFFICIALE ? Buchanan operazione finita | il comunicato del Canada!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tajonsi è sottoposto ad, dopo il brutto infortunio alla tibia. Il laterale dell’Inter si è fatto male ieri in allenamento. La Federazione delha appena lanciato un– “Soccer può confermare che Tajonè stato sottoposto con successo ad un intervento chirurgico per riparare una tibia fratturata questa mattina a Fort Worth. Auguriamo a Tajon il meglio per il suo processo di recupero e non vediamo l’ora di rivederlo presto in campo”. Il ragazzo adesso farà tutta la riabilitazione per ritornare in campo il prima possibile. Ovviamente, l’infortunio non è banale e con molta probabilità l’Inter lo potrà riabbracciare solamente a fine 2024 o ad inizio 2025. Di conseguenza, il club nerazzurro, che presto sottoporrà a visite mediche Josep Martinez, dovrà andare sul mercato.