Udinese primi test atletici per i bianconeri | ritiro dall’8 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La rosa dell’ha iniziato ufficialmente la stagione 2024/2025. I calciatori, infatti, si sono ritrovati per deimedici epresso il Bluenergy Stadium, con alcune sedute sui campi del centro sportivo Dino Bruseschi per completare la prima vera sessione di preparazione all’imminente, il gruppo friulano lavorerà in sede e, come da programma, dal 18al 31 dello stesso mese si recherà a Bad Kleinkirchheim, in Austria, per continuare e completare il lavoro con tanto di consuete amichevoli estive. L’prova a ripartire con una marcia diversa, con l’obiettivo di raggiungere una serena salvezza dopo un’annata travagliata e in bilico sino all’ultima giornata. Di seguito i convocatiper il, con Bijol, Lovric e Samardzic che raggiungeranno il resto dei compagni tra il 16 e il 21