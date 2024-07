Traffico Roma del 03-07-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna sono in aumento gli spostamenti tra la Pontina è la diramazioneSud a stessa cosa in interna tra Cassia e Prenestinaintenso in uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre su via del Foro Italico circolazione sostenuta in rallentata tra la galleria Giovanni XXIII e via delle Valli verso San Giovanni anche per un precedente incidente acittà prudenza per la presenza di un tamponamento su via Fratelli Bonnet altezza via Giacinto Carini per lo stesso motivo attenzione tra Viale Manlio gelsomini e via Marmorata a causa di uno smistamento chiusa alvia Ardeatina tra via Appia Antica & via delle Sette Chiese al momento non si conosce la data di riapertura del tratto lavori nel fascia notturna per la Galleria della Nuova Circonvallazione interna della tangenziale est altezza a 24 dalle 22 alle 6 di domani mattina prudenza per la chiusura del tunnel n direzione via Salaria