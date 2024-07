Tour de France 2024 Cavendish | Sono senza parole è qualcosa di unico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Markha vinto in volata la quinta tappa delde, con arrivo Saint Vulbas, facendo così segnare il nuovo record di vittorie alla Gran Boucle con 35, superando Eddy Merckx. “incredulo, èdi– ha detto il velocista dell’Isola di Man -. L’Astana ha fatto una grande scommessa su questa vittoria, su questa giornata. Abbiamo fatto una scommessa per venire qui e vincere questa tappa, abbiamo dimostrato cos’è ilde, abbiamo fatto quello che volevamo fare“. Cannonball ha poi aggiunto: “Era proprio oggi la giornata sulla quale avevamo puntato. So come preparare un, sapevo che avremmo avuto un’opportunità, sapevo che sarebbe finita così. I ragazzi hanno fatto esattamente quello che volevamo fare“.