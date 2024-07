Torna il cinema all’aperto Le proiezioni itineranti Tanti film fino ad agosto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Torniamo a proporre diecigratuite per offrire alla cittadinanza una serata di evasione e spensieratezza. Ilè un momento per riscoprire il piacere di stare tutti insieme e sentirci più comunità". E’ così che il sindaco Gabriele Romiti ha presentato l’edizione 2024 di "Cinemoving", la rassegna estiva diitinerante ad ingresso gratuito che è pronta a partire anche quest’anno per far tappa in tutte le frazioni del territorio. Dieci i(uno dei quali d’animazione) che compongono il programma, con l’inizio di ogni proiezione fissato per le 21:30. Si parte domani sera alla Ferruccia, nel piazzale davanti alla chiesa: sarà proiettato "Scordato", di Rocco Papaleo. La manifestazione si sposterà venerdì 5 luglio a Santonuovo (nel prato dietro la chiesa) con "Campioni", di Bobby Farrelly.