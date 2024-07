St Louis City contro San Jose Earthquakes | i padroni di casa si preparano alla vita senza Carnell

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il St.giocherà la sua prima partita MLSBradley, dopo che l’allenatore è stato licenziato prima dell’indi giovedì con i San. La partenza diè stata confermata questa settimana, dopo che la squadra non riusciva a trionfare da metà maggio, scivolando al 12° posto nella classifica della Western Conference dopo una serie di nove partitevittorie. La scorsa stagione, nella loro prima stagione in MLS, St.è arrivata prima in Occidente, ma si sta preparando per una nuova era con il direttore tecnico John Hackworthguida ad interim. “Considerati i numerosi contributi di Bradley al club, questa non è stata una decisione facile”, ha affermato il direttore sportivo del, Lutz Pfannenstiel.