Sondaggi Francia RN non si avvicina alla maggioranza in Parlamento

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il primoo Harris post-desistenze in funzione anti-estrema destra inmostra il Rassemblement National (RN) ancora distante dassoluta in. Secondo i dati, il partito guidato da Marine Le Pen e Jordan Bardella dovrebbe ottenere tra i 190 e i 220 seggi al ballottaggio di domenica, ben al di sotto dei 289 necessari per la. Questoo evidenzia l’efficacia dello “sbarramento repubblicano”, strategia adottata dalle altre forze politiche per arginare l’ascesa del RN. Le due principali coalizioni che hanno formato il “Fronte Repubblicano” ne traggono infatti beneficio. Il Nuovo Fronte Popolare della gauche potrebbe ottenere tra i 159 e i 183 seggi, mentre Ensemble, la coalizione dei partiti macronisti, conquisterebbe tra i 110 e i 135 seggi, registrando comunque una significativa diminuzione rispetto alle precedenti elezioni, quasi dimezzando i seggi.