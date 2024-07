Sicurezza al centro del consiglio comunale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si è parlato dineldell’altra sera, sulla scorta di una interrogazione presentata dal Laboratorio Civico, con il sindaco, Massimiliano Ciarpella, che ha fornito dati sulle attività e sulle iniziative messe in campo, soprattutto negli ultimi mesi, in termini di contrasto delle occupazioni abusive di edifici e controlli sulle locazioni turistiche. "In linea di principio – ha spiegato Ciarpella - quando c’è un ingresso abusivo nella proprietà, il codice penale prevede una punizione dietro querela della persona offesa. I proprietari devono sporgere formale denuncia-querela altrimenti si vanifica tutto il lavoro. La Polizia Locale ha censito 12 immobili in condizioni di rischio potenziale o conclamato di occupazione abusiva, solo in 4 casi risultano depositate querele".