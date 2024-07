Salta il nuovo allenatore in Serie A | i tifosi hanno detto no

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Per ilmancava soltanto l’annuncio ufficiale, ma sono scesi in campo icon una dura presa di posizione:l’accordo Quest’anno inA era già successo. Il Milan aveva puntato forte su Lopetegui per prendere il posto di Stefano Pioli alla guida della formazione rossonera, ma la sollevazione popolare deiha fatto cambiare idea la società che ha quindi optato per Paulo Fonseca. Un fronte(ma non tanto) del calciomercato, che ora ha raggiunto il suo apice e non certo in senso positivo. Se il calcio italiano ha evidenti problemi è anche per episodi come quello accaduto ad Andrea Barzagli con la Fiorentina. L’ex difensore della Juventus, lo scorso anno opinionista a DAZN, era pronto ad intraprendere l’avventura die la società viola gli aveva dato la grande occasione: allenare l’Under 16 della squadra per cui fa il tifo.