Polizia Locale è scontro | | Il corpo unico funziona

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "La sicurezza è un bene imprescindibile per una comunità e per questo la, dall’1 gennaio, tornerà a Malalbergo, sotto le mie dirette dipendenze". Queste le parole del neo sindaco Massimiliano Vogli, in un’intervista al Carlino, parole che sottintendono la contrarietà del primo cittadino al servizio diassociato tra i Comuni di Malalbergo, Baricella (dove c’è la sede del comando) e Minerbio. Non sono d’accordo, però, gli altri due sindaci Omar Mattioli di Baricella e la collega di Minerbio Roberta Bonori. "Pur essendo legittimo per il sindaco di Malalbergo decidere di non rinnovare la convenzione sul servizio associato di, riteniamo che anche Baricella e Minerbio, in quanto coinvolti in quella decisione, debbano esprimere la loro opinione a riguardo: la scelta di Vogli è in netto contrasto sia con l’interesse dei cittadini del Comune di Malalbergo, sia dei cittadini di Minerbio e Baricella, ma anche dei lavoratori del servizio associato di".