Obama ammette la strada per Biden è ancora più difficile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lagiàdi Joeper conquistare la rielezione è divenutapiù impegnativa dopo la deludente performance al dibattito contro Donald Trump. Lo ha ammesso l'ex presidente Barackche, secondo quanto riportato dal Washington Post, ha parlato condopo il dibattito e gli ha offerto il suo sostegno. L'ex presidente è da tempo preoccupato dalla possibilità che il suo partito non riesca a battere Donald Trump in novembre e negli ultimi mesi ha più volte messo in guardiasu quanto saròessere rieletto. .